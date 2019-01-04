الحكومة الأردنية: لا رفع للضرائب في 2019

الحكومة الأردنية: لا رفع للضرائب في 2019

2019/01/04
الساعة 11:23 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم: إنه لن يكون هنالك رفع للضرائب في العام الحالي، مؤكدًا أن 150 سلعة أساسية ضمن سلة الغذاء تم تخفيض ضريبة المبيعات عليها.

وأفاد في تصريحات صحفية، أن موازنة الدولة المالية لسنة 2019م، حددت الأولويات للوصول إلى نتائج يشعر بها المواطن الأردني، ضمن مؤشرات وجدول زمني للتنفيذ.

وأشار إلى أن ضريبة الدخل لا تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع وكل دول العالم تسعى لوضع قانون ضريبة دخل تصاعدي، مضيفًا أن الارتفاع بالأسعار يعتمد على العرض والطلب في كل دول العالم وتختلف من فترة لفترة.



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