الحكومة اليمنية تتهم ميليشيا الحوثي بالالتفاف على اتفاقات ستوكهولم

المواطن - واس

اتهمت الحكومة اليمنية الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران بالالتفاف على اتفاقات ستوكهولم، التي تم إعلانها في الـ13 من ديسمبر الماضي.

وأكدت الحكومة اليمنية في اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة عدن استمرار الميليشيا في نقض كل المواثيق والعهود في تحدٍّ صارخ وصريح للمجتمع الدولي، إضافة إلى انتهاكاتها لكافة الحقوق والحريات ومسلسل القتل والتنكيل للشعب اليمني.

وجدد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، التأكيد ثبات موقف الشرعية نحو السلام الدائم والشامل والعادل تحت المرجعيات المتفق عليها إقليميًّا ودوليًّا.