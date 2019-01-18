الحوثيون يخفون 232 اسمًا من قوائم الأسرى والمعتقلين في محادثات الأردن

المواطن - الرياض

عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، الاجتماع الفني المشترك بين الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، لمواصلة النقاش بشأن القضايا العالقة بقوائم الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو اللجنة ماجد فضايل، إنه تم اليوم تقديم الإفادات على الكشوف التي تعالج الاختلالات السابقة، ولفت إلى وجود تحايل في إفادات الحوثيين، حيث امتنعوا عن تزويد ممثلي الحكومة بملاحظات حول 232 اسماً في القوائم السابقة وغالطوا في ردهم على بقية الأسماء المقدمة التي تحايلوا في الإفادة حولها بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تقديم ملاحظات على الإفادات خلال ثلاثة أيام، ومنح مهلة تمتد من 7 إلى 10 أيام للرد على الملاحظات وتقديم الأدلة، ليتم بعدها التوقيع على الكشوف النهائية التي سيتم تبادل الأسرى والمعتقلين بناء عليها، وذكر أن هناك اجتماعا بين ممثلي الحكومة مع ممثلي الصليب الأحمر، وهو خاص بمتابعة ما ورد من إفادات على كشوفات أسماء الأسرى والمعتقلين.