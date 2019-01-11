الحيزان يستعرض عبر “المواطن” أجواء المملكة خلال الـ48 المقبلة

المواطن - شريف النشمي - الشمالية

استعرض الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، عبر “المواطن“، حالة الطقس على مناطق المملكة خلال الـ48 المقبلة.

وقال الحيزان في تصريحات إلى “المواطن“: “من المتوقع نشاط الرياح السطحية خلال الـ٤٨ ساعة القادمة في قطاعات عدة ناتجة عن اقتراب منخفض جوي من أجوائنا، مُحدثًا حالة من الاضطراب الجوي تتمثل في نشاط الرياح وهطول الأمطار على أجزاء واسعة من شمال المملكة تشمل منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية والشمالية، وتشمل رفحاء وحفر الباطن كذلك تشمل توقعات الأمطار بأمر الله منطقة المدينة المنورة وحائل والمنطقة الغربية وأجزاء من منطقة القصيم ثم الكويت وشمال المنطقة الشرقية بالقرب من الحدود السعودية الكويتية”.

وتابع أن: “يرافق ذلك وبعد تجاوز المنخفض الجوي أجواء المملكة كتلة باردة تنخفض معها درجات الحرارة مجددًا على شمال المملكة من يوم الثلاثاء، وتستمر حتى نهاية الأسبوع تنخفض فيها درجات الحرارة لمستويات التجمد وما دونها على منطقة الجوف والحدود الشمالية وتكون في مستويات الصقيع على الشمالية الشرقية، وقد تلامس حاجز الصفر المئوي”.