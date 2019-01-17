الحيزان يكشف لـ”المواطن” طقس الأيام المقبلة وموعد استقرار الأجواء

المواطن - الرياض

توقع الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان، استمرار نشاط الرياح بوتيرة عالية خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة على تبوك والجوف والحدود الشمالية والشمالية الشرقية، وذلك مع تقدم المنخفض القطبي للشرق وبعد موجات الغبار التي أثرت على شمال مصر وامتدت إلى تبوك والجوف والحدود الشمالية مع حركة الكتلة الباردة للشرق.

وأضاف الحيزان في تصريحات خاصة إلى “المواطن” أن الحالة تشمل رفحاء وحفر الباطن والمنطقة الشرقية وحائل والقصيم والرياض وتثير الأتربة والغبار، مع احتمالية كبيرة لتشكل الموجات الغبارية نتيجة لشدة هبات الرياح والتي قد تتجاوز ٧٥ كم بالساعة.

وتابع أن هذا يأتي مع تدني بدرجات الحرارة على شمال المملكة وشمالها الشرقي والوسط؛ فيما يمتد تأثير هذه الكتلة الباردة إلى غرب المملكة، حيثُ من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة مستوى ١٣ درجة مئوية في مكة المكرمة فجر الجمعة وتستمر هذه التقلبات الجوية حتى مُغادرة المنخفض القطبي أجواء المملكة.

كما توقع الحيزان في تصريحاته إلى “المواطن” أن تبدأ الأجواء بالاستقرار من مساء الجمعة بشكل كبير حتى يوم ٢٦ يناير ٢٠١٩م؛ حيثُ تشير التوقعات إلى عودة الاضطرابات الجوية مجددًا، مع تقدم منخفض جوي سيؤثر على أجواء المملكة من يوم ٢٦ يناير حاملًا معه الأمطار لقطاعات واسعة من المملكة.