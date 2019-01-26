الخدمة المدنية تُكمل ربط البيانات إلكترونياً مع البيئة عبر هذه الخدمة

المواطن - واس

قامت وزارة الخدمة المدنية من خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر”, وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإكمال إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر الشبكة الحكومية الآمنة, ليرتفع بذلك عدد الوزارات الحكومية التي أكملت وزارة الخدمة المدنية إجراءات الربط الإلكتروني معها عبر خدمة “التزام” إلى 6 وزارت وهي “التعليم، والعدل، والإعلام، والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، وأخيراً وزارة البيئة والمياه والزراعة”, حيث تكّمن أهمية الارتباط لتبادل البيانات مع وزارة الخدمة المدنية في أتمتت عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين وتفادي الأخطاء بها.

ويهدف المشروع إلى تطوير آلية نقل وتبادل المعلومات من الطرق والأساليب التقليدية السابقة المعتمدة على الورق أو الأقراص الصلبة إلى اعتماد أساليب وطرق تبادل معلوماتية حديثة تتصف بالأمان والإيجابية، لتصبح إلكترونية من خلال تبادل المعلومات عبر الشبكة الحكومية الآمنة والموثوقة المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر”.