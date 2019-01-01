الخرطوم تفعل زيادة الرواتب اعتبارًا من يناير 2019

المواطن - متابعة

في محاولة لمواجهة المظاهرات الغاضبة في السودان أعلنت الخرطوم حزمة من الإصلاحات والإجراءات أبرزها رفع الأجور والرواتب اعتبارا من العام 2019.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أن الموازنة العامة للدولة التي تمت إجازتها تحمل العديد من الإيجابيات إلى جانب زيادة الأجور التي سيتم تطبيقها اعتبارا من شهر يناير ٢٠١٩ بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية .

وأوضح خيري النور علي أمين علاقات العمل بالاتحاد أن الزيادة ستبدأ بمبلغ ٥٠٠ جنيه في حدها الأدنى وتصل إلى ٢٥٠٠ جنيه في حدها الأعلى وفقا لهيكل الأجور لجميع العاملين في الخدمة العامة للقطاع العام على المستوى الاتحادي والولائي وقال الأستاذ خيري النور إن الإبقاء على دعم السلع الأساسية والخدمات كالدقيق والكهرباء والوقود إلى جانب تخفيض الإنفاق الحكومي تعد من البشريات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج وصولاً إلى الاستقرار الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص قال إن الاتحاد العام بدأ في حوار مع اتحاد أصحاب العمل لإيجاد صيغة يتم بموجبها تحقيق زيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.

وكان رئيس السودان عمر حسن أحمد البشير قد أصدر مساء أمس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم.

وشهد السودان على مدى الأسبوعين الماضيين موجة من المظاهرات الشعبية احتجاجا على زيادة الأسعار وتدني الأجور وتفاقم البطالة والتضخم.

وحاول المتظاهرون أكثر من مرة الاقتراب من القصر الرئاسي في الخرطوم لكن قوات الأمن كانت لهم بالمرصاد.

وسقط أكثر من 20 قتيلا وعشرات المصابين في المظاهرات فيما اعتقلت السلطات عددًا من رموز التيارات السياسية المعارضة واتهمت الخرطوم عناصر مندسة باستغلال المظاهرات لإحداث أعمال فوضى وتخريب متعمد في البلاد.