الخطط بدأت.. بلومبرغ تكشف مساعي المملكة لمواجهة تحديات سوق النفط

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشفت شبكة بلومبرغ أن منظمة الدول المصدرة للنفط “الأوبك” بقيادة المملكة، قد بدأت بشكل فعلي إجراءاتها لخفض الإنتاج من البترول على مستوى الأسواق العالمي، وذلك قبل أن تبدأ خطتها الأساسية لتقليل الإمدادات بشكل عام بالتعاون مع الدول غير الأعضاء.

وحسب مسؤولين ومراقبين لأداء السوق العالمي، فإن الشبكة الأميركية أكدت أن المملكة بدأت فعليًا العمل على تقليص الإمدادات النفطية خلال الأسبوع الجاري.

ونتيجة لذلك، انخفض إنتاج النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط بمقدار 530 ألف برميل يوميًا إلى 32.6 مليون برميل يوميًا في الشهر الماضي.

وأكدت بلومبرغ أن هذا هو التراجع الأكبر منذ يناير 2017، وذلك عندما شرعت المجموعة لأول مرة في استراتيجيتها لتخليص الفائض الناتج عن ارتفاع الإمدادات من النفط الصخري الأمريكي.

واتفق تحالف عالمي من منتجي النفط المعروف باسم “أوبك +”، والذي يضم كلاًّ من أعضاء المجموعة والمصدرين الآخرين بما في ذلك روسيا، على خفض الإنتاج خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المنتظر توسيع نطاق خفض الإمدادات خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن لا يزال هناك المزيد من الجهد المطلوب لإفساح المجال أمام مزيد من الطلب على النفط بالسوق العالمي.

وأظهر المسح الذي أجرته بلومبرغ أن إنتاج إيران من الخام انخفض بمقدار 120 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي إلى 2.92 مليون برميل يومياً، ليبلغ إجمالي تراجع إنتاج البلاد بنسبة 23 % منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي أنه سيعيد فرض العقوبات بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.