الداخلية تعرّف زوار الجنادرية بمنظومتها التقنية والواقع الافتراضي والهيلوغرام

المواطن - واس

كثفت وزارة الداخلية من استخدام الواقع الافتراضي وتقنيات المحاكاة في أجنحتها وقطاعاتها الأمنية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة.

واختلفت التطبيقات التي وفرتها الوزارة بمختلف قطاعاتها في الأجنحة المختلفة باختلاف مهام ومسؤوليات القطاع الأمني ، حيث حرصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على استخدامها للتوعية بالمخاطر المترتبة من تعاطي المخدرات ، واستثمرها المرور في إقناع زواره بدور حزام الأمان في حوادث المرور وأهمية استخدامه.

ونقل المركز الوطني للعمليات الأمنية زواره في جولة داخل مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة ، كما جلب حرس الحدود لزواره المتعة بمنحهم الفرصة لاختبار مهاراتهم في الرماية الآمنة باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة ، فيما شدت تقنية الهيلوغرام في جناح الأحوال المدنية اهتمام الزوار بمستوى التواصل الذي تسعى إلى تحقيقه بين المواطنين والمسؤولين باستثمار هذه التقنية المتقدمة.

وضمت أجنحة وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية عروضاً عدة لتعريف الزوار بالتطبيقات التقنية الجاري العمل على تنفيذها في كافة المهام الأمنية ، حيث اطلع الزوار على مجسمات وعروض تلفزيونية عن منظومة “آمن” التقنية والتي تهدف الى تطوير واستخدام التطبيقات التقنية لمساندة رجال الأمن في تنفيذ مهامهم بالأحياء السكنية وعلى الطرق بالإضافة الى أمن حدود المملكة البرية والبحرية.

وعبر زوار أجنحة الداخلية عن إعجابهم الكبير بالتطور التقني الذي تشهده الخدمات الأمنية في كافة المجالات ، وانعكاساته على ما ينعمون به من أمن واستقرار ، وقناعاتهم بأن ما شاهدوه من عروض عن المشاريع الطموحة التي تعمل وزارة الداخلية على تنفيذها ، للمحافظة على الأمن والسلامة ، تبعث على الاطمئنان التام بوجود من يعمل بلا توقف ، ويسعى بلا ملل للارتقاء المستمر بالخدمات الأمنية ، وبأن يكون في طليعة المستثمرين في كل ما تشهده التقنية من تطور .