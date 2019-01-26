الدس والتلواح أبرزها.. 8 أدوات تشكل حياة الصقر

المواطن - واس

يعد الصقر طيرًا جارحًا شرسًا يتخذ وضعية الدفاع حين يشعر بالخطر، ويتطلب تدريبه وترويضه جهدًا كبيرًا وأدوات متخصصة يستخدمها المدربون لترويضه وتنظيم حياته، حتى يؤدي مهامه بالشكل المطلوب.

ومن هذه الأدوات الوكر وهي قاعدة تصنع من الحديد والخشب يعيش فيها الصقر، أسطوانية الشكل مختلفة الأطوال، توفر له وضعية جيدة للنوم. أما البرقع فهو غطاء من الجلد اللين بحجم رأس الطير، له فتحة يخرج منها منقار الصيد، ويستخدم للمحافظة على هدوء الطير.

ومن الأدوات كذلك الدس وهو عبارة عن درع واقٍ يلبسه الصقارون للوقاية من مخالب الصقور الجارحة، ويحمل به الطير، وهو قفاز مصنوع من الجلد القوي، إضافة إلى التلواح وهو مجسم على هيئة طير يستخدم لتدريب الصقر على الصيد، حيث يكون على شكل أجنحة طيور الحبارى، ويربط بحبل طوله نحو متر ونصف المتر، يلوح به الصقار في الهواء؛ بغية جذب انتباه الصقر كي ينقض على الفريسة ويمسك بها.

ومن هذه الأدوات جهاز الترانسميتر وهو جهاز لاسلكي لتعقب مكان الطير عند طيرانه، ويستخدمه المدرب حينما يطلق سراح الطيور في الأماكن المفتوحة، وصناديق خشبية تستخدم لحفظ الطيور ونقلها إلى ساحة العرض، تضم فتحات تهوية، وتكون مفروشة بشكل يلائم تكوين الطير، واللوحة خشبية التي تضم أدوات التدريب الخاصة بالطيور الجارحة، كالدس والبرقع والمرسل والمخلاة والوكر، وغيرها من الأدوات الضرورية المستخدمة في ترويض الطيور.

كذلك للصقور أدوات مخصصة للنظافة وهي مجموعة تقليم وقص أظافر الطيور مع منظف معقم لرش وتنظيف ريش الطيور، وتستخدم بصفة دورية طبقًا للتوقيتات المجدولة لنظافة الطيور.