الدعيع عن العويس: مضغوط نفسيًا.. وأنصحه بالاستمتاع بالمباريات

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم حراسة المنتخب السعودي الأول ونادي الهلال السابق، محمد الدعيع، أن حارس المرمى يجب أن يتمتع بشخصية قيادية، كما وجه رسالة إلى حارس الأخضر الحالي محمد العويس.

وقال محمد الدعيع خلال تصريحاته لبرنامج “ترند السعودية”: “حارس المنتخب السعودي لا بُد أن يكون ذا شخصية قوية قيادية داخل الملعب.. يجب أن يكون هو القائد الحقيقي”.

وتابع حارس الأخضر السابق تصريحاته قائلًا: “محمد العويس في بعض الأحيان يدخل المباريات وهو مشحون، ويظهر ذلك على علامات وجهه، يكون مشدودا ويُعاني من ضغط نفسي”.

واختتم الدعيع تصريحاته بتوجيه رسالة إلى محمد العويس، قائلًا: “أقول له أرح نفسك واستمتع بالمباريات”.

ويُشارك محمد العويس مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حاليًا في بطولة كأس آسيا 2019، ولعب مباراة الأخضر الأولى أمام كوريا الشمالية، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني برباعية دون رد.