الدعيع: قدمنا أداء خرافياً أمام إيران والإمارات للفوز بآسيا 96

المواطن - محمد سمعه

أكد محمد الدعيع، الحارس الأسطوري لنادي الهلال والمنتخب السعودي، أن الأخضر قدم أداءً خرافياً أمام منتخبي إيران والإمارات في دور الأربعة والدور النهائي للفوز بلقب كأس آسيا عام 1996.

وتحدث الدعيع لبرنامج “كورة” والمذاع على قناة “روتانا خليجية” قائلاً: لعبنا مباراة ماراثونية وبأداء خرافي أمام إيران في دور الأربعة ووصلنا وقتها إلى الأشواط الإضافية ثم تم الحسم بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف الدعيع: رغم النقص العددي والأداء المميز والذي قُدم أمام إيران، تم تخفيف الحمل البدني لنا استعداداً لمواجهة الإمارات، وأيضاً وصلنا إلى أشواط إضافية، ثم وصلنا بعد ذلك إلى ركلات الجزاء الترجيحية ونجحنا بالإصرار والعزيمة في الفوز بالبطولة الآسيوية ولم نشعر بأننا نعاني من نقص عددي أو تعب بدني.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض غمار منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2019، بمواجهة منتخب كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الأخضر تعادل ودياً يوم الاثنين الماضي مع المنتخب الكوري الجنوبي في لقاء أقيم على ملعب بني ياس في مدينة أبو ظبي الإماراتية.