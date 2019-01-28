الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية على معظم المناطق

المواطن - الرياض

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على أغلب مناطق المملكة هذه الأيام.

وبينت أنها تتوقع وفقاً لما ورد لها بمشيئة الله تعالي أن تتأثر المناطق التالية (الرياض – مكة المكرمة – الحدود الشمالية – حائل – تبوك – القصيم – المدينة المنورة – المنطقة الشرقية – عسير – جازان – الجوف ).

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين إلى عدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة ودعتهم إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع.