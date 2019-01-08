الدنمارك تفرض تدابير قسرية على إيران
بسب تورطها في اعتداءات إرهابية بأوروبا

الدنمارك تفرض تدابير قسرية على إيران

2019/01/08
الساعة 6:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلن وزير خارجية الدنمارك اندرس سامولسان اليوم في بروكسل أن مجلس الشؤون العامة لدول الاتحاد الأوروبي المجتمع على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الشؤون الأوروبية قرر فرض عقوبات جديدة على إيران بسب تورط أجهزتها الأمنية في محاولات إعتداءات إرهابية في كل من فرنسا والدنمارك.
وقال الوزير للصحفيين ان العقوبات تستهدف شخصين وكيانا ايرانيا واحداً، مبيناً أن هذا الإجراء يظهر الحاجة لامتلاك سياسة خارجية اوروبية قوية وتوجيه رسالة بعدم القبول باي نوع من أنواع التدخل على الأراضي الأوروبية والدفاع عن القيم المشتركة لأوروبا.



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