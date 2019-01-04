الدوري الإسباني .. الريال يفقد بيل ضد سوسيداد

المواطن - مروة نبيل

تعرض ريال مدريد لصدمة قوية، بعدما تأكد غياب نجمه الويلزي غاريث بيل، عن مباراة ريال سوسيداد المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم التي ستُقام على ملعب “سانتياغو برنابيو”، مساء بعد غد الأحد.

وأُصيب الويلزي غاريث بيل بالأمس، بين شوطي مباراة ريال مدريد وفياريال المؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وفي الوقت الذي تأكد غياب غاريث بيل عن مباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني لكرة القدم، أعلن ريال مدريد أن ثلاثي الفريق الأول ماركو أسينسيو، ماركوس يورينتي وماريانو دياز يواصلون الاستشفاء حتى الآن.

وأوضح ريال مدريد أن ماريانو دياز بدأ، اليوم الجمعة، في أداء تدريبات بالكرة وبدونها، فيما خاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الدوري الإسباني الممتاز بالأمس أمام فياريال تمرينات استشفائية.

واكتفى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ومنهم؛ كريم بنزيمة، رافاييل فاران، كاسيميرو، لوكاس فاسكيز وإيسكو، بالجري حول الملعب استعدادًا لمباراة سوسيداد في الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لتحقيق الفوز على سوسيداد؛ لتعويض فقدان النقاط، وتقليص الفارق مع برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عند 30 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، وبفارق 7 نقاط عن برشلونة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني بـ34 نقطة، يليه إشبيلية برصيد 32 نقطة.