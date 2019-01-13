الدوري الإنجليزي .. راشفورد يُحقق رقمًا فريدًا

المواطن - مروة نبيل

يتألق النجم ماركوس راشفورد بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، خلال مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خاصة بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ونجح ماركوس راشفورد في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام المُقامة الآن على ملعب “ويمبلي”، في إطار مواجهات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليُحقق رقمًا فريدًا.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن راشفود نجح في التسجيل في المباراة الثالثة على التوالي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الأولى في مسيرته.

ويعيش النجم ماركوس راشفود أفضل فتراته مع مانشستر يونايتد تحت قيادة المدير الفني المؤقت، النرويجي جونار سولشاير، الذي ساهم في تحسين نتائج الشياطين الحمر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد أقال مورينيو من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، بعد تراجع نتائجه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحسن الأداء كثيرًا مع جونار سولشاير.