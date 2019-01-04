الدوري الإنجليزي يُنقذ نجم برشلونة من تجاهل فالفيردي

المواطن - محمد سمعه

يطمح نادي إيفرتون الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم، جناح نادي برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومنذ انضمام مالكوم لنادي برشلونة في صيف العام الماضي واللاعب يعاني بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع النادي الكتالوني منذ الالتحاق به قادمًا من نادي بوردو الفرنسي.

ودخل إيفرتون بقيادة المدرب البرتغالي ماركو دا سيلفا في سباق الأندية والراغبة في التعاقد مع اللاعب مالكوم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويذكر أن ناديي إنتر ميلان الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي سبق لهما الاهتمام بالتعاقد مع مالكوم خلال الفترة الماضية.

وكان نادي روما الإيطالي قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع مالكوم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن اللاعب البرازيلي حسم وجهته بالانضمام لنادي برشلونة في اللحظات الأخيرة.