الدوري المصري .. بيراميدز يحول تأخره أمام الأهلي لفوز بثنائية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحويل تأخره أمام الأهلي بهدف إلى فوز بثنائية، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نسبيًّا على بيراميدز في الدقائق الأولى من مباراة الدوري المصري الممتاز، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة، وأهدر وليد أزارو فرصة هز الشباك في الدقيقة 24، بعد تلقيه تمريرة مميزة من عمرو السولية.

ومرر رمضان صبحي كرة مميزة في الجبهة اليسرى للظهير التونسي علي معلول الذي أرسل عرضية رائعة، حولها أزارو لهدف في شباك بيراميدز الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول من مباراة الدوري المصري بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة بيراميدز والأهلي بشكل سريع، وأرسل عبدالله السعيد كرة عرضية، حولها محمد فاروق برأسه في الشباك في الدقيقة 47، وكاد معلول أن يُسجل الهدف الثاني، إلا أن تسديدته الصاروخية اصطدمت بالعارضة.

وسجل عبدالله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عرضية للاعب كينو، وتبادل بيراميدز والأهلي الهجمات بحثًا عن هدف جديد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وأهدر أحمد الشيخ فرصة تسجيل التعادل في الدقيقة 82، بعدما فشل في التعامل بشكل جيد مع عرضية معلول، ليحولها برأسه بجوار القائم، وأنقذ دفاع بيراميدز وحارس مرماه أحمد الشناوي كرة أرضية مميزة من مروان محسن.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد النادي الأهلي عند 24 نقطة في المركز السادس، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.