الدوري المصري .. تعادل مثير بين الزمالك وبيراميدز

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الزمالك وبيراميدز التي أُقيمت على ملعب “بتروسبورت”، ضمن منافسات الجولة التاسعة المؤجلة من الدوري المصري لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وبدأت مباراة الزمالك وبيراميدز بشكل سريع من لاعبي الفريقين، وتمكن النجم التونسي فرجاني ساسي من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 8 دقائق على انطلاق اللقاء، بعد تسديد الكرة بشكل مميز على طريقة “R2”.

وتمكن إريك تراوري من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 15 من أحداث مباراة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، وواصل اللاعبون الضغط بحثًا عن تسجيل هدف جديد في لقاء الدوري المصري الممتاز.

ونجح كينو في تسجيل هدف فريقه الثاني في شباك القلعة البيضاء من تسديدة قوية في الدقيقة 37، ولم ينتظر لاعبو الأبيض كثيرًا، وسجل عمر السعيد هدفًا، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسسل.

ورفض لاعبو القلعة البيضاء الهزيمة في الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، وسجل محمود علاء هدف التعادل في الدقيقة 41.

وأضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 66، بكرة رأسية مميزة، وحصل لاعب الأبيض، عبدالله جمعة على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 72 من أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز ليُكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

وأدرك الوافد الجديد، السوري عمر خربين التعادل في الدقيقة 85، لتنتهي مباراة الزمالك وبيراميدز المميزة بالتعادل الإيجابي، ويكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة من اللقاء المؤجلة من الجولة التاسعة في الدوري المصري الممتاز.

وبعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، فيما وصل رصيد بيراميدز إلى 39 نقطة في المركز الثاني.