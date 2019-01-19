الدوسري يُنافس على جائزة الأفضل في دور المجموعات

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في منافسات دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2019.

وكتب حساب بطولة كأس آسيا 2019 الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “العديد من اللاعبين أبهرونا في مرحلة المجموعات! ولكن جائزة أفضل لاعب لتلك المرحلة سيحصل عليها لاعب واحد!”.

ويتصدر قائمة المرشحين لنيل جائزة الأفضل في دور المجموعات، نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، بعد تألقه اللافت في بطولة كأس آسيا 2019، ومساهمته في فوز الأخضر بأول مباراتين.

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقع الإلكتروني الرسمي، بإمكانيات سالم الدوسري وتألقه في كأس آسيا 2019، مؤكدًا أنه المحرك الرئيس للأخضر، لديه القدرة على تسجيل الأهداف وصناعة الفرص.

وشارك سالم الدوسري في مباراة السعودية ضد كوريا الشمالية بالجولة الأولى، ونجح في تسجيل هدف وحصد جائزة أفضل لاعب في اللقاء، كما لعب مواجهة لبنان، إلا أنه غاب عن مباراة قطر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويُنافس على جائزة أفضل لاعب في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2019، بجانب سالم الدوسري كلًا من؛ الأردني ياسين البخيت، القطري المعز علي، العراقي مهند علي، الإيراني أشكان ديجاغاه، والفيتنامي نجوين كوانج هاي.

ويتواجد أيضًا في القائمة المرشحة لحصد جائزة الأفضل في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2019، الكوري الجنوبي كيم مين جاي، الأسترالي أوير مابيل، الأوزبكستاني إيلدور شامرادوف، والياباني يوتو ناجوتامو.