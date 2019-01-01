الدولار يتراجع أمام الين واليورو في ختام أقوى عام منذ 2015

المواطن - متابعة

هبط الدولار مقابل الين واليورو يوم أمس الاثنين، وسط تعاملات محدودة في نهاية العام، مع تراجع جاذبية العملة الأمريكية كملاذ آمن بفعل التفاؤل بشأن التقدم الذي تحقق في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

لكن العملة الأمريكية ظلت على مسارها صوب تحقيق أقوى أداء سنوي في ثلاثة أعوام.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، مقابل سلة تضم ست عملات منافسة، بنسبة 0.22 بالمائة يوم الاثنين.

وعلى مدى العام، ارتفع المؤشر 4.4 بالمائة، مسجلًا أفضل مكاسبه السنوية بالنسبة المئوية منذ عام 2015.

وسجل الدولار أدنى مستوى في 6 أشهر مقابل العملة اليابانية.

وارتفع اليورو 0.08 بالمائة أمس الاثنين مقابل العملة الأمريكية. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى تسجيل خسارة نسبتها نحو خمسة بالمائة مقابل الدولار في عام 2018.