الدولار يرتفع مع هبوط اليورو رغم الآفاق القاتمة

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الدولار يوم أمس الثلاثاء، متعافيةً من أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر، والذي سجله في الجلسة السابقة، وسط توقعات بتوقف الولايات المتحدة عن رفع أسعار الفائدة لفترة.

وساعد انخفاض غير متوقع في الإنتاج الصناعي الألماني للشهر الثالث على التوالي على تراجع اليورو.

وهبط اليورو 0.3 بالمائة إلى 1.1441 دولار، وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة في نطاق ضيق بين 1.12 و1.15 دولار منذ منتصف نوفمبر.

وتلقى الدولار دعمًا من تراجع اليورو، حيث ارتفعت العملة الأمريكية 0.3 بالمائة مقابل سلة عملات إلى 95.908.

غير أن مؤشر الدولار فقد نحو اثنين بالمائة منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، وما زال بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، والذي بلغ 95.638 يوم الاثنين.

وعلى الرغم من تعافي أمس الثلاثاء، ظلت آفاق العملة الأمريكية قاتمة.