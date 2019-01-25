الدولار يهبط من أعلى مستوى في 3 أسابيع

المواطن - متابعة

هبط الدولار، اليوم الجمعة، من أعلى مستوى في 3 أسابيع، والذي بلغه في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حول فيه المتعاملون تركيزهم إلى الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، حيث من المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، وأشار إلى أنه سيزيد تكاليف الاقتراض مرتين على الأرجح في 2019، وإن كان بعض مسؤولي البنك المركزي قالوا إنهم سيتحلون بالصبر في زيادة أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.6 بالمائة إلى 96.046 بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الخميس عند 96.676.

وتزامن انخفاض الدولار مع ارتفاع الأسهم الأمريكية التي تلقت الدعم من أرباح إيجابية للشركات.

في المقابل، انتعش اليورو، اليوم الجمعة، ليستقر بعد أن أخفق رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الذي يميل إلى التيسير النقدي في تعديل التوقعات السلبية بالفعل لاقتصاد منطقة اليورو.