الديوانية الثقافية الألمعية تعود في لجنة التنمية الأهلية

المواطن - أحمد الشهري - رجال ألمع

افتتح محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان اليوم قاعات التدريب والاحتفالات بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحضور رئيس مركز التنمية الاجتماعية عبد الرحمن آل رمان وذلك بمقر اللجنة وتجول المحافظ داخل قاعات التدريب والاحتفالات واستمع لشرح مفصل عنها.

وأكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية عبدالله بن أحمد شيبان خلال الكلمة التي ألقاها أن اللجنة نفذت عددًا من البرامج خلال دورتها الثانية التي تهدف من خلالها لنشر الوعي بين المواطنين في كافة المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والمهنية والاقتصادية والعمل من أجل إحداث التغييرات الاجتماعية المرغوبة في إطار القيم الإسلامية، مشيدًا بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجنة وحرص ومتابعة محافظ رجال ألمع لبرامج وفعاليات اللجنة ، وشكر المؤسسات الخيرية والشركات التي ساهمت بدعم مشاريع اللجنة، مشيدًا بما قدمه أعضاء مجلس الإدارة والقسم النسوي وفرق العمل في الوحدات الشبابية، وجهود الأدباء والمثقفين الألمعيين في الديوانية الثقافية الألمعية التي تعتبر من أهم مشاريع اللجنة.

عقب ذلك ألقى الدكتور عبدالرحمن الجرعي كلمة أكد خلالها دور الديوانية الثقافية الألمعية وبداية نشأتها منذ عام 1431هـ وما حققته في المجتمع من تطور منوهًا بما حظي به منسوبو الديوانية من رعاية واهتمام من مجلس التنمية الاجتماعية ، وشكر المحافظ على حضوره حفل اللجنة .

ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان (إنجاز وتميز ) نال استحسان الحضور .

وفي ختام الحفل كرم مركز التنمية الاجتماعية برجال ألمع المحافظ بدرع تذكارية ، كما تسلم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية عبدالله شيبان درعا تذكارية ، ثم تسلم المحافظ تقريرا عن منجزات اللجنة ، كما قدم قائد مجمع الهدى التعليمي محمد الصغير درعا تذكارية لرئيس اللجنة، معبراً عن شكره ودعمه للشراكة بين المدرسة واللجنة.