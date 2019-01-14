الذهب يصعد مع تراجع الشهية للمخاطرة

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، يوم أمس الاثنين، مع هبوط الأسهم العالمية بفعل انخفاض غير متوقع في صادرات الصين يشير إلى مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1291.99 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمائة ليبلغ عند التسوية 1291.3 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات أن الصادرات الصينية تراجعت بأعلى وتيرة في عامين في ديسمبر، كما سجلت الواردات انكماشًا كبيرًا، وهو ما أثر سلبًا على أسواق الأسهم وسلط الضوء على المخاوف من زيادة حدة تباطؤ النمو العالمي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 11 بالمائة منذ أن سجل أقل مستوى في عام ونصف العام في منتصف أغسطس عند 1159.96 دولار للأوقية.