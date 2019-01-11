الرئيس التنفيذي لـ #الهلال : لاعبان في الطريق .. والمدرب مستمر

المواطن - طارق سعد

قال الرئيس التنفيذي لنادي الهلال طارق التويجري: إن نتيجة التعادل أمام الرائد تُعد طبيعية في مشوار الدوري، معتبرًا أن مسابقة مطولة كبطولة الدوري فيها العديد من التقلبات.

وأضاف التويجري، في تصريحه لـ”دوري بلس”، أن مدرب الفريق جيسوس مستمر مع الهلال وهناك نية لتمديد عقده، موجهًا رسالة لجمهور الهلال بعدم الالتفاف للشائعات التي تحاصر مدرب الهلال في هذا الوقت الحساس من الموسم.

ووعد التويجري جمهور الهلال بالتوقيع مع لاعبين إضافيين، لدعم صفوف الفريق الهلالي الذي ضم أيضًا الإسباني سوريانو بداية الفترة الشتوية.