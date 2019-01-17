الرائد يُعزز خط وسطه بالبرازيلي كانو والسبيعي

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بثنائي خط الوسط عبدالله السبيعي والبرازيلي دي سانتوس روبينلسون الشهير بـ”كانو”.

وأعلن نادي الرائد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التوقيع مع لاعب الوسط البرازيلي كانو، قادمًا من نادي كورتريك البلجيكي، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

ووصل البرازيلي كانو، قبل قليل، إلى مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم، وكان في استقباله إداري الفريق الأول بنادي الرائد عبد الله المسلم، وسينضم اللاعب للتمارين مباشرة بعد أن يجري الفحوصات الطبية اللازمة.

وأنهت إدارة الرائد إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط عبدالله السبيعي، قادمًا من صفوف نادي الشباب، وتم التوقيع معه بمقر النادي بحضور نائب الرئيس عبدالعزيز المسلم ومدير الفريق وليد الغنيم ومدير الاحتراف محمد المرشود.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز التاسع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة.