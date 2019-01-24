الربيعة يبحث تنسيق عمليات مركز الملك سلمان للإغاثة مع محافظ صعدة

المواطن - واس

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، محافظ صعدة هادي طرشان.

وبحث الجانبان الموضوعات الإنسانية وسير العملية الإغاثية في اليمن ومستجدات البرامج المتنوعة التي ينفذها المركز في اليمن وخاصة محافظة صعدة.

ونوّه المحافظ طرشان في تصريح صحفي بالدور الكبير الذي يقوم به المركز على الصعيد الإغاثي والإنساني، مؤكداً أن التدخلات العاجلة للمركز في اليمن كان لها الأثر الكبير في تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء صعدة والشعب اليمني عمومًا.

وأوضح أنه بحث مع الدكتور عبدالله الربيعة المشروعات الإنسانية والإغاثية المزمع تنفيذها في محافظة صعدة, مشيراً إلى أن هذه الجهود والمساعدات الإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تضاف إلى ما قدمته المملكة وتقدمه من معونات ودعم متواصل لليمن, لافتاً الانتباه إلى أن أبناء محافظة صعدة لاسيما النازحين منهم لم يجدوا من المنظمات التي تدعي إغاثة النازحين والمتضررين أي مساعدات.