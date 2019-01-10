الروائية السعودية أميمة الخميس ضمن القائمة الطويلة للبوكر 2019

المواطن - الرياض

أعلنت مؤخرًا القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 2019 م في نسختها 12 ، جاء ذلك من خلال بيان نشر عبر موقع الجائزة الإلكتروني وتضمنت القائمة 16 رواية جرى اختيارها من بين 134 رواية ترشحت للجائزة ، وسيتم بالشهر المقبل في الـ 5 من فبراير اختيار ست روايات من أصل الـ 16 رواية المتأهلة للوصول إلى القائمة القصيرة ، على أن يحصل كل مرشح للقائمة القصيرة على 10 آلاف دولار ، قبل أن يعلن عن اسم الفائز في 23 من أبريل القادم في أبو ظبي ليحصل على 50 ألف دولار أخرى .

ومن ضمن الروايات الـ16 المتأهلة للقائمة الطويلة رواية «مسرى الغرانيق في مدن العقيق» ، للروائية السعودية المعروفة أميمة الخميس ، وهي الرواية ذاتها الفائزة قبل أقل من شهر من الآن بجائزة نجيب محفوظ بالقاهرة ، كأول كاتبة سعودية تفوز بها طوال تاريخ الجائزة .

والروائية أميمة الخميس ( 52 ) عامًا هي كاتبة سعودية من مواليد مدينة الرياض عام 1966 ، وهي روائية وشاعرة وناقدة وصحفية سعودية بارزة ، وهي ابنة المؤرخ الكبير عبد الله بن محمد بن خميس رحمه الله مؤسس صحيفة الجزيرة .

وتتناول الرواية التي تقع في 560 صفحة من الحجم المتوسط والصادرة عن دار الساقي ببيروت الزمن الحالي من خلال التاريخ وتنتمي إلى “أدب الرحلة” حيث تقود الأحداث بطلها مزيد الحنفي إلى أن يصبح عضوا في جماعة سرية تُسمى”الغرانيق” وليجد نفسه بين ليلة وضحاها مكلّفاً بمهمة خطيرة ويجوب على إثرها الجزيرة العربية شمالاً وغرباً إلى الأندلس عبر المدن الكبرى في العالم العربي في القرن الحادي عشر أثناء الحكم العباسي في بغداد ، والفاطمي في القاهرة ، والفصائل المقاتلة في الحكم الإسلامي في إسبانيا .

وتوقعت أسماء ومواقع ثقافية بارزة أن تتجاوز الرواية مرحلة القائمة الطويلة إلى القصيرة ، كما توقعت أن تكون مرشحة فوق العادة للفوز بلقب البوكر 2019 ، لتصبح رابع روائي من السعودية يحصل عليها بعد عبده خال ، ورجاء عالم ، ومحمد علوان بطل النسخة قبل الماضية .