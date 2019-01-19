الريال ضد إشبيلية .. الفوز يُنقذ رقبة سولاري من ذبح الانتقادات

المواطن - محمد سمعه

يتطلع نادي ريال مدريد الإسباني إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الريال ضد إشبيلية، والتي تُقام اليوم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وكان فريق ريال مدريد تعرض للعديد من الانتقادات القاسية بعد الخسارة من نادي ليجانيس في إياب ثمن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بهدف دون رد، كما أن مباراة الريال ضد إشبيلية ستكون فرصة لدى المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري من أجل مصالحة جمهور ريال مدريد وحصد النقاط الثلاث.

وقبل إقامة مباراة الريال ضد إشبيلية، يملك ريال مدريد 33 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

جدير بالذكر أن اللاعب الإسباني جيسوس نافاس، لاعب نادي إشبيلية، كان صرح قبل إقامة مباراة الريال ضد إشبيلية، بأن ناديه الأندلسي سيفكر ويجتهد فقط على حصد النقاط الثلاث ووضع ريال مدريد في مشكلة كبيرة في جدول الترتيب.

وترددت الكثير من الأنباء في وسائل الإعلام الإسبانية، قبل إقامة مباراة الريال ضد إشبيلية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفكر في التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد لتدريب ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وفي حال نجح نجوم النادي الملكي في الحصول على النقاط الثلاث من مباراة الريال ضد إشبيلية، فسيصل نادي ريال مدريد إلى النقطة رقم 36 ليصعد إلى المركز الثالث على حساب نادي إشبيلية.

وأكد المدرب سولاري في المؤتمر الصحفي لمباراة الريال ضد إشبيلية بالأمس أن إصابة اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة في إصبعه ليست مقلقة، مضيفًا أنه تدرب بشكل جيد استعدادًا لمواجهة إشبيلية.

يشارك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في مباراة الريال ضد إشبيلية، حيث يعتمد المدرب سولاري سياسة التدوير في حراسة المرمى، بدفعه بالحارس كورتوا في مباريات الدوري، ودفعه بالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في مباريات كأس الملك.