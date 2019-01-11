الزائر القطبي يرحل فجر السبت.. ودفء حتى منتصف الأسبوع المقبل

المواطن - الرياض

أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن الطقس يميل للدفء على كافة الأجواء بعد تراجع الكتلة القطبية شمالًا والتي ينحصر تأثيرها اليوم الجمعة على الجزء الأوسط والشرقي للشمال، والكويت.

وتابع كراني أن بعدها تعلن الكتلة القطبية الرحيل الكامل فجر يوم غد السبت، ليسود الدفء حتى منتصف الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يشهد اليوم نشاطًا متوقعًا للرياح وسماء غائمة جزئيًّا.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية، ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من مناطق (الرياض، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف).