الزامل للخدمة المجتمعية تكرم مجموعة من مرشدي ومرشدات عسير السياحيين

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

إيمانًا بدورها الفاعل في خدمة المجتمع، كرّمت الزامل للخدمة المجتمعية عددًا من مرشدي ومرشدات منطقة عسير أعضاء مجلس مرشدي عسير السياحيين، ممن أتموا دورة مهارات الإرشاد السياحي.

وقدم مساعد زامل الزامل مكافآت مالية للمكرمين، موضحًا أن هذا التكريم يأتي جزءًا من نشاط مجموعة الزامل للخدمات المجتمعية التي تقوم بالعمل لدعم المبادرات في مختلف القطاعات وتشجيعًا لأبناء وبنات هذا الوطن لدفع عجلة السياحة السعودية توافقًا مع رؤية 2030.

ومن جانبه أفاد مانع عسيري، صاحب مجموعة أزد الفندقية، عن تبرعه باستضافة هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات الخاصة بمجلس مرشدي عسير السياحيين بقاعة الاجتماعات بفندق أزد، ويأتي هذا كجزء من دور رجال الأعمال في تحفيز السياحة.

كما حضر التكريم محمد الألمعي، مستشار مجموعة داوني الطبية، الذي أفاد بأنه سيتم توقيع اتفاقيات تعاون مع مجلس مرشدي عسير السياحيين وغيرهم من المؤسسات المجتمعية من منطلق دعم المبادرات وإيمانًا بدور المجموعة في دفع عجلة التنمية.

وأوضح رئيس مجلس مرشدي عسير السياحيين، خالد آل طوق، أن المجلس هو نواة لتأسيس جمعية مهنية تعاونية سترى النور في القريب العاجل هدفها هو رفع مستوى واحترافية المرشدين السياحيين في المنطقة بشكل خاص والعمل على تأهيل شباب وشابات المنطقة للالتحاق بهذه المهنة لنواكب المتطلبات المستقبلية لصناعة السياحة.