الزعاق: أجواء مكفهرة اليوم وموجة باردة منتظرة

المواطن - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق أن تكون الأجواء اليوم الخميس على الشمالية والشمالية الشرقية والشرقية والوسطى من السعودية مكفهرة وتتمثل بهبوب رياح مع غبار عالق.

وأوضح الزعاق أن هذه الحالة هي مقدمة للموجة الباردة المنتظرة، حيث ستنخفض الحرارة بالتدريج من الليلة وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم موجه هوائية باردة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض والشرقية يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران،كما يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.