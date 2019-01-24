الزعاق: اليوم أول أيام شباط الثاني وبعده موسم العقارب

المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن اليوم الخميس هو أول أيام شباط الثاني، والشبط مكون من 26 يومًا.

وأوضح الزعاق أن الشبط مكون من نجمين الأول 13 يومًا والثاني 13 يومًا أيضًا، حيث يسمى النجم الأول “النعايم الصادرة” وبه كأن الأجواء شربت البرودة القاسية وتستعد للرحيل، مضيفًا أن بعد انتهاء الشبط يحل الربيع وهو يتكون مع 3 نجوم ويتزامن ذلك مع دخول موسم العقارب.

ولفت إلى أن موسم العقارب به الأول وهو عقرب السم والثاني عقرب الدم والثالث عقرب الدسم، أما الربيع فيكون من 3 وهو بارد ومعتدل وحار، والبارد يتزامن مع دخول عقرب السم أي أن الأجواء تكون معتدلة نهارًا باردة ليلًا والأصل في أجواء العقارب الاعتدال.