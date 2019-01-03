الزعاق للمتنزهين: احذروا غبار وأتربة اليوم

المواطن - الرياض

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق المتنزهين من طقس اليوم الخميس.

وقال الزعاق: إن هناك نشاطًا شاملًا للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة طوال نهار اليوم على الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى من السعودية والجوف وحائل والقصيم والرياض والدمام وحفر الباطن وتمتد إلى الكويت.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار تكون الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق الجوف، القصيم، حائل، والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين تبقى السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على غرب ووسط وشرق المملكة قد تهطل أمطار خفيفة خلال الصباح على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة وأجزاء من منطقة تبوك، ومنطقة القصيم وحفر الباطن.