الزعاق: موجة شبطية قطبية تخفض درجات الحرارة اعتبارًا من الخميس

المواطن - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق تعرض المملكة لموجة باردة تؤدي إلى تراجع درجات الحرارة خاصة المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشرقية والوسطى والساحل الغربي حتى منتصف الأسبوع القادم.

وقال الزعاق : موجة شبطية قطبية المصدر محمولة عبر رياح شمالية ستخفض درجات الحرارة على جل مناطق ⁧‫السعودية‬⁩، ⁧‫الكويت‬⁩، ⁧البحرين‬⁩ على الشمالية والشمالية الشرقية والشرقية والوسطى والساحل الغربي وتبدأ من يوم الخميس إلى منتصف الأسبوع القادم بتمرحل زحزاح.

وفي ذات السياق توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة غدًا مصحوبًا برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل والقصيم يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما توقعت تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وشرق المملكة . كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من شمال المملكة .