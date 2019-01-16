الزعيم يقص تذكرة العبور لدور 16 بثلاثية نظيفة

المواطن - وليد الحربي

التقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، بمضيفه فريق هجر في المباراة التي أقيمت ضمن الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بمدينة “الأحساء”، حيث أمطر الفريق الضيف شباك المضيف بثلاثية نظيفة ضمنت تأهله للدور القادم من البطولة.

دخل الفريق الهجراوي هذا اللقاء بتشكيل مكون من: نور صبري، حمد الجيزاني، سوريولا جيجي، حسن الحربي، حسن الصندل، عبدالله اليوسف، جبريل ادامو، عبدالرحمن الحريب، هيثم الخليف، محمد ندوي، عبدالعزيز المطيري.

فيما دخل الفريق الهلالي هذا اللقاء بتشكيل مكون من: علي الحبسي، محمد البقعاوي، حسن كادش، ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، كارلوس إدواردو، محمد كنو، نواف العابد، أندري كاريلو، جوناثان سوريانو ، بافيتمبي غوميز.

بدأ اللقاء بضغطٍ أزرق كالعادة ومحاصرة تامة للاعبي هجر في مناطقهم، أثمر هذا الحصار عند الدقيقة 3 عن عرضيةٍ من العائد من الإصابة نواف العابد نجح باستخلصها الدفاع الهجراوي، ليتبعها وبدقائق تسديدةٌ قوية من اللاعب محمد ندوي تصدى لها حارس المرمى علي الحبسي، ليأتي الرد من الفريق الهلالي بتسديدةٍ مماثلة أخطأت طريق المرمى.

وانحصر بعد ذلك اللعب في وسط الملعب، لم يشهد الشوط الأول من اللقاء الكثير من الأحداث، سوى ركلة الجزاء الهلالية والتي أحتسبها الحكم عند الدقيقة 19 من عمر اللقاء بعد العودة إلى تقنية الحكم المساعد “Var”، ليركنها الهدّاف الفرنسي غوميز بالزاوية اليسرى لنور صبري.

ومرت دقائق الشوط الأول سريعة ليضيف الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع لم يحسن استغلالها أيٌ من الفريقين، لتأتي بعد ذلك صافرة الحكم الدولي خالد الطريس معلنةً نهاية الشوط الأول من اللقاء بتقدم الهلال بهدف دون مقابل.

وكانت بداية الشوط الثاني بتمريرة عرضية من اللاعب حسن كادش، إلا أن الحارس الهجراوي تصدى لها بكل سهولة، استمر الاستحواذ الهلالي على الكرة دون وجود خطورةً على المرمى الهجراوي، بعد انقضاء أول 16 دقيقة من الشوط الثاني وبالتحديد عند الدقيقة 62 جاء الهدف الهلالي الثاني من أقدام المتألق وقائد الفريق كارلوس إدواردو ليزيد الفارق إلى هدفين ويقلص أمال الجماهير الهجراوية.

لم يمضي الكثير من الوقت ليهدد مرةً أخرى كارلوس إدواردو شباك الفريق المضيف بكرة انفردا فيها بالحارس نور صبري، إلا أنه تألق بالحفاظ على ما تبقى من الأمال وتصدى ببراعة لانفرادية النجم البرازيلي، شهدت الدقيقة 77 محاولة لتقليص الفارق من الفريق الهجراوي إلا أن عملاق الحراسة علي الحبسي تواجد بالمكان الصحيح لتخليص الكرة.

ومع استمرار الضغط الهلالي وبتحديد عند الدقيقة 80 الزعيم يحرز ثالث الأهداف بعد انفراد الأسد الفرنسي بالشباك الهجراوية لينهي الكرة بتسديدةٍ أسكنها في عمق المرمى، ليضيف حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل ضائع، ليطلق بعد ذلك صافرة النهاية مُعلنًا وصول الهلال لدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبهذا الانتصار يتأهل الزعيم لملاقاة فريق الفيصلي في الدور القادم من البطولة.