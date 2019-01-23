الزكاة والدخل تكشف عن الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة للمنشآت

المواطن - واس

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة، والتي يتوجب على المنشآت وضعها في المتاجر ليتأكد المستهلك من صحة تسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة، والتي بدأ تطبيقها في مطلع عام 2018م.

وأوضحت الهيئة أن الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة لا يلغي العمل بالشكل القديم، حيث أن جميعها معتمدة من قبل الهيئة، وبإمكان المنشآت الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.

وتعـد شهادة ضريبة القيمة المضافة مصدر للتأكد من صحة تسجيل المنشآت في نظام الضريبة، حيث أنه يمكن للمستهلك التأكد من صحة تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة من خلال تطبيق الضريبة للأجهزة الذكية بجميع أنواعها، أو من خلال موقع الضريبة، ويستطيع المستهلك تقديم بلاغ للهيئة في حال عدم صحة تسجيل المنشأة في الضريبة، وسيتم تحويل البلاغ عبر نظام “فاحص” الذي تم تطويره داخلياً، حيث يهدف النظام إلى التحول الإلكتروني لعملية استقبال بلاغات التهرب الضريبي، وإجراءات الفحص الميداني على المنشآت المشتبه بها، وتسهيل عملية تعيين المهام واعتماد الإجراءات مما يؤدي إلى رفع جودة العمل الرقابي، وتسريع الإجراءات وسهولة الإدارة والمتابعة والحصول على التقارير الإحصائية.

وأكدت الهيئة أنه سيتم إعادة طباعة شهادة ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المسجلة مسبقاً بشكل تلقائي، والمنشآت غير المسجلة ستحصل عليها بمجرد التسجيل في نظام الضريبة.