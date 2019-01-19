الزمالك ضد اتحاد طنجة .. استعادة التألق ودور المجموعات هدفا الأبيض

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة التي ستُقام على ملعب “برج العرب”، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وانتهت مباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة التي أُقيمت في المغرب، الأسبوع الماضي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، والتأهل إلى منافسات دور المجموعات.

ويسعى المدرب السويسري كريستيان جروس مباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة اليوم، لاستعادة بعض اللاعبين لمستواهم الحقيقي، بعد غيابهم عن التألق في لقاء الذهاب، وفي مقدمتهم التونسي حمدي النقاز ومواطنه فرجاني ساسي.

ويعول جروس على تألق عمر السعيد في مباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة اليوم، خاصة أنه المهاجم الأساسي حاليًا، بعد إعارة النجم الكونغولي كاسونغو كابونغو، في الوقت الذي لم يستعد فيه الوافد الجديد المغربي خالد بو طيب.

ويدخل الفريق الأبيض مباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة اليوم بمعنويات مرتفعة، لتألقه على الصعيد المحلي، حيث يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.

وفي الوقت الذي يتألق فيه الأبيض محليًا يُعاني منافسه في الدوري المغربي لكرة القدم قبل مباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة اليوم، حيث يحتل الفريق الطنجاوي المركز الـ13، وفاز في 3 مباريات فقط من أصل 14 لقاء.

ويفتقد الفريق الأبيض في مباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة اليوم، النجم مصطفى فتحي بسبب الإصابة، بجانب محمود حمدي الونش، لعدم اكتمال جاهزيته، بالإضافة إلى استبعاد أيمن حفني لأسباب فنية.

ويطمح الفريق الأبيض أن تكون مباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة بوابة التأهل إلى دور المجموعات؛ والمنافسة على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليكون ثاني نادي مصري يتوج بالبطولة، حيث إن النادي الأهلي حصدها في عام 2014.

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بأي نتيجة في مباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة اليوم، لضمان التأهل إلى دور المجموعات، في حين يكفي الفريق الطنجاوي التعادل الإيجابي للصعود، بينما يؤدي التعادل السلبي إلى لعب ركلات الترجيح.