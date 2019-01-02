الستينية فيفي عبده تعود لحفلات الرقص!

المواطن - القاهرة

عادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده (65 عامًا)، إلى الرقص الشرقي لأول مرة بعد غياب طويل، لتظهر في حفل رأس السنة الذي أقيم على كورنيش النيل، بمشاركة المطربين محمد فؤاد وحكيم.

وقالت فيفي عبده في وقت سابق إن ابتعادها عن الرقص، وإحياء الحفلات ودخولها عالم الدراما التلفزيونية كان سببًا في سمنتها، وإنها أصبحت فجأة مثل “الدبة” ما أصابها بالحزن، بحسب وصفها.

وأثارت عودة فيفي عبده إلى الرقص حالة من الجدل، خاصةً مع سنها الكبير والوزن الزائد الذي بدا واضحًا عليها.

ولدت فيفي عبده لأب يعمل ضابطاً، رفض والداها دخولها عالم الفن والرقص فهربت مع خالها واحترفتهما بعد ذلك، وتزوجت من رجل أعمال وأنجبا ابنتهما الكبرى عزة التي دخلت للتمثيل وبعد انفصالها منه تزوجت عدة مرات.

وظهرت فيفي عبده للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي. وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.

واقتبست فيفي عبده عدة أدوار فكانت شريرة في بعضها وطيبة في بعضها الآخر، مثل أفلام زنقة الستات، امراة وخمسة رجال، كما ظهرت في فيلم امرأة واحدة لا تكفي مع الفنانة يسرا، وغيرها العديد من الأعمال الأخرى.

وفي 16 مارس 2014 كرم نادي الطيران في مصر فيفي عبده بعد أن اختيرت أمًا مثالية لعام 2014 خلال الاحتفال السنوي الذي يقيمه النادي بشكل دوري للأمهات المثاليات من أعضاء النادي.