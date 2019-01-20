السجن لإعلامي مصري استضاف شابًّا مثليًّا على الهواء وحرض على الفجور

المواطن - القاهرة

قضت محكمة مصرية بسجن الإعلامي المصري محمد الغيطي لمدة سنة؛ لاستضافته شابًّا مثلي الجنس العام الماضي، بتهمة “الترويج للمثلية والتحريض على الفجور وازدراء الأديان”.

وغرمت محكمة الجنح في الجيزة محمد الغيطي أمس الأحد 3 آلاف جنيه (147 دولارًا)، وأمرت بوضعه تحت المراقبة لمدة عام بعد قضاء عقوبته، بحسب المحامي سمير صبري الذي رفع الدعوى ضده.

وأشار صبري إلى أن إمكانية استئناف الحكم أو تعليقه في حال دفع الغيطي كفالة ألف جنيه بانتظار نتيجة الاستئناف.

وفي أغسطس عام 2018، استضاف الغيطي شابًّا مثليًّا في برنامجه التلفزيوني على محطة “تي إل سي” الخاصة، وناقش معه أمورًا متعلقة بالمثلية على الهواء.

وخلال المقابلة قال الضيف الذي تم تمويه وجهه لإخفاء هويته إنه عمل “كبائع هوى”، وتحدث بشكل مفتوح عن علاقته برجل آخر.

وبعد إذاعة الحلقة، أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري المحطة لأسبوعين، بسبب “انتهاكات مهنية”.

وقال المجلس في بيان وقتها: إن القناة انتهكت قرار “منع ظهور المثليين أو الترويج لشعاراتهم”.