السديري يعود لحراسة الشباب بعد فشل تطفيشه

المواطن - طارق سعد

عاد الحارس عبدالله السديري لخارطة فريقه الشباب بعد عزلة طويلة تعمدتها الإدارة الشبابية السابقة برئاسة أحمد العقيل.

وضم مدرب الشباب، سوموديكا، السديري لقائمة فريقه الشباب التي خاضت لقائَي الحزم في الدوري والساحل في مسابقة الكأس، حيث تواجد السديري على دكة البدلاء.

وكانت إدارة أحمد العقيل قد أمرت السديري ولاعبين آخرين بالتدريبات الانفرادية منذ انطلاقة الموسم على فترتين صباحية ومسائية، بعيداً عن أعين مدرب الفريق سوموديكا في معسكر الصيف الاستعدادي في سلوفينيا، تاركاً السديري وزملاءه في الرياض.