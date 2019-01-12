السعودية ضد لبنان .. الأخضر يُمتع بثنائية ويقطع تذكرة العبور لدور الـ16

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة السعودية ولبنان- منذ قليل- في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بالمجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم آسيا 2019 بفوز الأخضر بثنائية دون رد.

وخلال الشوط الأول تمكن المنتخب السعودي من تسجيل الهدف الأول عبر النجم فهد المولد بالدقيقة الثانية عشرة من خلال تصويبة مدوية عجز حارس مرمى منتخب لبنان عن صدها.

وحاول الأخضر خلال الشوط الأول تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دون فائدة لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي على منتخب لبنان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي هجمته، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حتى تمكن النجم حسين المقهوي من تسجيل الهدف الثاني للأخضر بطريقة جميلة في الدقيقة السابعة والستين.

لم يحدث أي جديد في المباراة حتى انتهى اللقاء بفوز الأخضر بثنائية دون رد ليعبر المنتخب السعودي عن جدارة واستحقاق إلى دور ثمن النهائي.

أصبح رصيد المنتخب السعودي بعد الفوز 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد منتخب لبنان عند صفر من النقاط.

وكان المنتخب السعودي فاز في الجولة الأولى على حساب منتخب كوريا الشمالية برباعية دون رد يوم الثلاثاء الماضي.