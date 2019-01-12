السعودية ضد لبنان .. من يحسم اللقاء الآسيوي الأول؟

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد لبنان اليوم، التي ستُقام على استاد آل مكتوم، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019.

وتُعد مباراة السعودية ضد لبنان اليوم، هي الأولى بين المنتخبين في بطولة كأس آسيا، حيث سبق وتواجها 9 مرات رسمية وودية، ولكن بعيدًا عن المسابقة القارية.

ولعبت السعودية ضد لبنان مباراتين رسميتين من قبل تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2010، وفاز الأخضر في المواجهتين بنتيجتي 4/1، و2/1.

وفي مواجهات السعودية ضد لبنان السابقة، نجح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في الفوز بـ5 مباريات، وهُزم في مواجهتين، وانتهت 3 لقاءات بين المنتخبين بالتعادل.

وقبل مباراة السعودية ضد لبنان اليوم، يتفوق الأخضر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لشهر ديسمبر 2018، حيث يحتل المركز الـ69 عالميًا، في حين يتواجد منتخب الأرز في المركزالـ81 عالميًا.

وبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم مشواره في كأس آسيا 2019 بالفوز على كوريا الشمالية برباعية نظيفة، ويأمل مواصلة انتصاراته في مباراة السعودية ضد لبنان اليوم في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، افتتح منتخب الأرز مهمته في بطولة كأس آسيا 2019 بالهزيمة بهدفين دون رد أمام قطر، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السعودية ضد لبنان اليوم، لتعزيز حظوظه.

ويتصدر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن قطر، ثم لبنان بدون نقاط، وتتذيل الترتيب كوريا الشمالية.