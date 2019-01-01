السعودية للكهرباء تطلق برنامج بناء .. هذه أهدافه وما يهم المواطن

المواطن - الرياض

انطلاقاً من اهتمام السعودية للكهرباء بتعظيم المحتوى المحلي وتحفيز الشركات الوطنية في مجال الكهرباء للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، أطلقت الشركة اليوم برنامج بناء لبناء وتوظيف القدرات الوطنية.

وتتضمن استراتيجية بناء توطين صناعات الكهرباء بالشركة السعودية للكهرباء ثلاث مبادرات رئيسية تهدف الى تشجيع ودعم التصنيع المحلي، والمبادرات كالتالي :

المبادرة الاولى : تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين

المبادرة الثانية : وضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المبادرة الثالثة : تحديد فرص التوطين بصناعات المواد.

أما استراتيجية توطين صناعات الكهرباء (بناء) الخاصة بالمقاولين فتعتمد على تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المقاولين المحليين.

وقالت السعودية للكهرباء إنه من أجل ذلك تقوم إدارة التوطين والتأهيل بدعم المستثمرين والمصنعين الراغبين في العمل على فرص الشركة الاستثمارية عن طريق:

حصر الفرص الاستثمارية في كتيب الفرص الاستثمارية وتحديثه باستمرار حيث تمتاز هذه الفرص بالطلب والاستهلاك العالي.

تسويق هذه الفرص الاستثمارية عن طريق المشاركة في المعارض وإقامة الملتقيات وورش العمل بالإضافة الى عرضها في بعض المواقع المعنية بتوطين الصناعة في المملكة كموقع معرض القوات المسلحة )أفد) وموقع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

الرد على جميع استفسارات المستثمرين والمصنعين الواردة من بعض الجهات الحكومية المعنية بتوطين الصناعة في المملكة كالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) والهيئة العامة للاستثمار.

استقبال جميع استفسارات المستثمرين والمصنعين المباشرة أو غير المباشرة عن طريق بريد الإدارة الخاص بالتوطين [email protected]

إرسال نموذج التسجيل ونموذج سرية المعلومات للمستثمرين والمصنعين.

تزويد المستثمرين والمصنعين بالمعلومات التاريخية عن المنتج المراد توطينه وحجم الطلب المستقبلي والمواصفات الفنية.​

التنسيق لاجتماعات فنية ما بين المستثمرين والإدارات المعنية يتم من خلاله الرد على جميع الاستفسارات الفنية.

تزويد المستثمرين بخطاب دعم من الشركة يسهل الحصول على قروض تمويليه لإنشاء المصنع.

في حالة وجود شريك أجنبي يتم البدء في عملية التقييم الفني من خلال الإدارات المعنية.

يتم دعم وتأهيل المصنع الجديد من خلال التنسيق مع الإدارات المعنية لأنشطة التوزيع والنقل والتوليد.