السعودية واليابان .. الأخضر يودع كأس آسيا بخسارته بهدف

المواطن - محمد سمعة

ودع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بطولة كأس أمم آسيا 2019 بعد الخسارة من المنتخب الياباني في دور ثمن النهائي بهدف دون رد.

بدأ الشوط الأول من مباراة السعودية واليابان، بوجود محاولات هجومية من قبل الأخضر لتسجيل الهدف الأول، لكن عدم التركيز أدى إلى إهدار الأخضر الفرصة في التقدم في المباراة.

وعاد المنتخب الياباني إلى أحداث المباراة وظل يضغط هجوميًا، حتى تمكن اللاعب تومياسو تاكيهيرو من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الياباني بالدقيقة التاسعة عشرة بطريقة جميلة.

وحاول الأخضر قبل نهاية الشوط الأول الرد وتسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل صلابة الدفاع الياباني أمام هتان باهبري وفهد المولد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة السعودية واليابان بتقدم الأزرق الياباني بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، ظل المنتخب السعودي يحاول بقوة دون توقف من أجل تسجيل هدف التعادل والعودة في المباراة، لكن منتخب اليابان نجح في إغلاق المساحات أمام مهاجمي الأخضر.

انتهت المباراة بفوز منتخب اليابان بهدف دون رد، ليصعد الساموراي إلى دور الثمانية بينما يودع الأخضر البطولة.

وكانت مباراة السعودية واليابان أقيمت على ملعب نادي الشارقة بدولة الإمارات، وسط حضور جماهيري سعودي كبير لدعم الأخضر.

ويذكر أن المنتخب السعودي كان تفوق على منتخب كوريا الشمالية برباعية دون رد وعلى منتخب لبنان بثنائية نظيفة وخسر من منتخب قطر في مرحلة دور المجموعات.