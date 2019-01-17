السعودية وقطر .. الاستحواذ السلبي والكرات العرضية مشكلتا الأخضر

المواطن - مروة نبيل

كشفت مباراة السعودية وقطر في الجولة الأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس آسيا 2019، بعض السلبيات في أداء الأخضر، والتي يجب على المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، العمل على حلها خلال المباريات المقبلة.

وانتهت مباراة السعودية وقطر بخسارة الأخضر بهدفين دون رد، ليتأهل كثاني المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ويُلاقي المنتخب الياباني الأول لكرة القدم في ثمن نهائي كأس آسيا 2019.

وعلق نجم الأخضر والنصر السابق، ماجد عبدالله على مباراة السعودية وقطر خلال تصريحاته لبرنامج “الوقت الأصلي”، قائلًا: “هذه المباراة لا تقدّم ولا تؤخّر.. علينا التفكير في لقاء اليابان القادم”.

وتابع ماجد عبدالله تصريحاته بشأن أداء الأخضر في مباراة السعودية وقطر قائلًا: “منتخبنا يعتمد على الاستحواذ، والمفروض أن نبحث عن النتيجة أولاً ثم بعد ذلك نبحث عن الاستحواذ.. والكرات العرضية هي مشكلتنا”.

وأضاف نجم الأخضر السابق قائلًا: “حتى عندما تأخر منتخبنا في النتيجة استمر على الاستحواذ السلبي فقط.. أعطانا هذا الأمر الإحساس بأن منتخبنا لن يُسجّل”.

وعن الهدف الذي سجله العنابي في مباراة السعودية وقطر وتم إلغاؤه، لاصطدام المعز علي بحارس المرمى محمد العويس، قال ماجد عبدالله: “الهدف صحيح.. وإذا نريد الفوز على اليابان لا بد من إصلاح الدفاع”.

وشدد ماجد عبدالله على أن الأخطاء التي ارتكبها الأخضر في مباراة السعودية وقطر كانت فرديّة من المدافعين، مُضيفًا: “المشكلة ليست في تغيير اللاعبين.. المشكلة في أسلوب اللعب.. أمام اليابان علينا أولاً التأمين الدفاعي وبعد ذلك نبحث عن التسجيل”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي طارق كيال خلال تصريحاته لبرنامج “الوقت الأصلي”: “هناك أخطاء اليوم في التشكيل وفي التمركز، هناك اتكالية وعدم تجانس بين المدافعين حتى انكشف الدفاع كذا مرة بسبب عدم ضبط حالة التسلل”.

وواصل: “كرتنا بطيئة جدًا وكان لدينا ضغط عال من بداية مباراة السعودية وقطر ولم نشاهد كثافة عدديّة في منطقة دفاعات الخصم .. ولا بد من اللعب بمحورَين أمام اليابان، عطيف صانع لعب أكثر من أنه محور”.

وأكد كيال أن المدرب الأرجنتيني بيتزي يُفكّر في حصد لقب كأس آسيا 2019، ولم يُفكّر في مباراة واحدة، وتابع: “لذلك تم إراحة البيشي وتعمّد سالم الحصول على بطاقة”.

وبشأن خسارة الأخضر في مباراة السعودية وقطر بهدفين، قال كيال: ” يجب أن نعتبر هذا اللقاء لقاءً عاديًا والدور الإداري الآن مهم، وبالنسبة لليابان هي أسهل للسعودية من المنتخبات العربية، فقط لو نلعب بأسلوبنا المعتاد وعدم إعطاء اليابان أكبر من حجمها وأنها بُعبُع”.

ومن جانبه، قال المحلل الفني، خالد الشنيف: “تم استدراج الأخضر في مباراة السعودية وقطر بتغيير طريقة اللعب من المدرب سانشيز، كل الكرات الطويلة تكون للمنافس بسبب قصر القامة لدى لاعبينا سوى آل بليهي ومحمد آل فتيل”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “السيطرة بدون الوصول للهدف لا تعني شيئًا.. وفي مباراة السعودية وقطر كان يمكن أن نستقبل أربعة أهداف بسبب اعتماد الخصم على الهجمات المرتدة .. المفروض ندافع بشراسة ونهاجم بشراسة، فقط كرة فهد المولد التي في القائم كانت هي الأخطر”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الوقت الأصلي”: “المهم الاستفادة في المرحلة القادمة.. فهل بيتزي يعدّل من قناعته.. خاصة أن اليابان هي الأقوى، ففي افتتاح المونديال ضغط على روسيا في ملعبها هكذا قناعات بيتزي.. ولن يغيّرها”.

وأشار الشنيف إلى أن منتخب اليابان لم يظهر بشكل جيد في لقائه الأول، ولكنه في المباراة الأخيرة قام بتغيير عشرة لاعبين وضرب بقوة، مُضيفًا: “جميع لاعبي هجوم اليابان صغار في السن.. ولاعبو الخبرة هم الخط الدفاعي فقط”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لدينا المهارة ولدينا الضغط على المنافس.. ومن رأيي أن نبحث عن الهجمة المرتدة السريعة، الأسلوب الذي يطلبه بيتزي أسلوب صعب ولا يقوم به إلا بعض اللاعبين، غياب الفرج أثر كثيرًا.. والمشكلة التي تواجه بيتزي أنه يلعب أمام اليابان مثل ما يلعب أمام كوريا الشمالية”.