السعودية وقطر .. بيتزي يُعلن التشكيلة الأساسية للأخضر

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تشكيلة الأخضر الأساسية لمواجهة منتخب قطر في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا.

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: محمد البريك، محمد آل فتيل، علي البليهي، حمدان الشمراني.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، حسين المقهوي، يحيى الشهري، عبد الرحمن غريب.

في خط الهجوم: فهد المولد، هتان باهبري.

وجاءت القائمة الاحتياطية للأخضر مكونة من” وليد عبدالله، عبد الإله العمري، أيمن الخليف، نوح الموسى، محمد الصيعري، إبراهيم غالب، سلطان الغنام، عبد العزيز البيشي، محمد اليامي.