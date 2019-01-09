السعودية وكوريا الشمالية .. الأخضر تطور.. دقة.. واستحواذ

المواطن - مروة نبيل

تألق لاعبو الأخضر بشكل لافت في مباراة السعودية وكوريا الشمالية بالأمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019.

وحقق الأخضر فوزًا كاسحًا برباعية دون رد في مباراة السعودية وكوريا الشمالية بأولى جولات كأس آسيا 2019، سجلها هتان باهبري، محمد آل فتيل، سالم الدوسري وفهد المولد في الدقائق 29، 38، 70 و87.

ونجح الأخضر في فض اشتباك التعادل السلبي مباراة السعودية وكوريا الشمالية من أول تسديدة له على المرمى، ما يظهر دقة لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وأظهرت مباراة السعودية وكوريا الشمالية في كأس آسيا 2019، تطور أداء الأخضر الهجومي، حيث تُعتبر هذه المرة الأولى التي يُسجل المنتخب الوطني هدفين ضمن أحداث الشوط الأول منذ عام 2007، خلال مواجهة البحرين.

وأشار حساب “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هدف سالم الدوسري في مباراة السعودية وكوريا الشمالية جاء بعد 19 تمريرة متواصلة، وهي أطول سلسلة تمريرات لهدف في منافسات كأس آسيا منذ يناير عام 2011.

وسجل نجم المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، شينجي أوكازاكي في شباك الأخضر هدفًا بعد 19 تمريرة في كأس آسيا 2011، ليعود سالم الدوسري ويُكرر الأمر ذاته خلال مباراة السعودية وكوريا الشمالية بالأمس، ما يظهر استحواذ المنتخب الوطني.

وحصد سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية وكوريا الشمالية بالأمس، بعد تألقه اللافت في لقاء الجولة الأولى، وتسجيله لهدف الأخضر الثالث.

وبعد مباراة السعودية وكوريا الشمالية في كأس آسيا 2019، يستعد الأخضر لمواجهة المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم في الجولة الثانية، ويختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء قطر.