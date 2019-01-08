السعودية وكوريا الشمالية .. التاريخ يُنصف الأخضر

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير العربية مباراة السعودية وكوريا الشمالية المُقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد راشد في دبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019.

ولعبت السعودية وكوريا الشمالية 9 مباريات من قبل، وكانت الغلبة لصالح الأخضر الذي نجح في الفوز بـ4 مواجهات، وتعادل في مثلها، وهُزم في لقاء واحد.

وجاءت مباريات السعودية وكوريا الشمالية السابقة، كالتالي: 4 مواجهات في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، مواجهتان في دورة الألعاب الآسيوية، ومواجهتان وديتان، بالإضافة إلى مباراة واحدة ضمن منافسات كأس آسيا 2015.

وانتهت أولى مباريات السعودية وكوريا الشمالية التي أُقيمت، يوم 24 نوفمبر عام 1982، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

وتعود هزيمة الأخضر الوحيدة في مباريات السعودية وكوريا الشمالية السابقة لـ11 من شهر فبراير عام 2009، حينما خسر بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وتقع السعودية وكوريا الشمالية في المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا 2019، والتي تضم أيضًا منتخبي لبنان وقطر.